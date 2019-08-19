Лукашенко: в Беларуси с большим уважением относятся к усилиям афганского руководства по укреплению суверенитета

19 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Афганистан Мохаммада Ашрафа Гани и афганский народ со 100-летием независимости страны. Об этом БЕЛТА сообщили в
В поздравлении отмечается, что в Беларуси с большим уважением относятся к усилиям афганского руководства по укреплению суверенитета, защите национальных интересов, обеспечению социально-экономического прогресса страны и поступательному повышению благосостояния ее жителей.
"Результаты нашей встречи на площадке саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне 2019 года и договоренности, достигнутые во время первого заседания совместного белорусско-афганского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству, придали значительный дополнительный импульс взаимодействию между нашими государствами. Надеюсь на его успешное динамичное развитие на благо обоих народов", - подчеркнул глава государства.-0-
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