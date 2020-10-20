Лукашенко: в Беларуси сегодня даже не рассматривают приватизацию нефтеперерабатывающих заводов

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня даже не рассматривают приватизацию нефтеперерабатывающих заводов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня при назначении Андрея Сойко генеральным директором ОАО "Нафтан", передает корреспондент БЕЛТА.

"Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке", - сказал глава государства.

Он отметил, что в настоящее время НПЗ во всем мире испытывают трудности в связи с падением цен и спроса на нефть, влиянием пандемии. "Отсюда эти проблемы. Проблемы есть и другие, но мы не рассматриваем вопросы приватизации наших крупных гигантских компаний, которые мы сохранили и, как видите, смогли модернизировать", - подчеркнул белорусский лидер.

"Всегда так было - падения, взлеты, - мы должны в это кризисное время искать те пути, которые выведут нас на нормальный тренд развития", - заявил Александр Лукашенко.

Было отмечено, что при назначении новых руководителей, в том числе гендиректора ОАО "Нафтан", тщательно подходили к подбору кандидатур. И хоть Андрей Сойко сравнительно молодой по возрасту руководитель, но имеет приличный опыт работы как на предприятиях отрасли, так и в руководстве концерна "Белнефтехим".

"Ну и хорошо, что молодые приходят в руководство. Этот давно уже курс взят. Кое-кому глаза затмила пелена какая-то, они этого не видят. Они думают, что можно прямо со школьной скамьи пойти и руководить предприятием. Да нет, надо потоптаться хорошо по жизни, как присутствующие здесь. Тогда будет толк, - заметил глава государства. - А потоптаться по минским чистым уютным улицам и думать о том, что завтра возьму бразды правления не только предприятием, но и страной в свои руки, это по меньшей мере опасное заблуждение. Ладно, это никому не запрещено. Амбиции в хорошем смысле слова - это неплохо, когда человек амбициозный. Только надо соизмерять свои силы".

Александр Лукашенко подтвердил, что к подбору кандидатур для новых кадровых назначений действительно очень внимательно подходили. "Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству", - подчеркнул он.-0-

Сойко: реализация инвестпроекта на "Нафтане" в максимально короткие сроки - важнейшая задача Речь идет о завершении инвестпроекта по строительству комплекса замедленного коксования на "Нафтане". Его осуществление позволит увеличить глубину переработки нефти до 90% с увеличением выхода светлых нефтепродуктов до 65%, увеличить производство бензина и дизельного топлива, а также снизить производство мазута.