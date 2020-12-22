Лукашенко: в Беларуси успешно реализуются масштабные проекты по строительству и модернизации объектов энергосистемы

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В поздравлении говорится, что энергетическая отрасль сегодня - это современный, динамично развивающийся комплекс с мощным потенциалом, обеспечивающий укрепление конкурентоспособности национальной экономики, повышение комфорта и качества жизни людей.

"В стране успешно реализуются масштабные проекты по строительству и модернизации объектов энергосистемы, широкому внедрению передовых энергоэффективных и экологичных технологий, - подчеркнул глава государства. - Историческим событием является сооружение Белорусской атомной электростанции".

Александр Лукашенко также отметил: "Все это стало возможным благодаря вашему ежедневному кропотливому труду и высокому профессионализму. Убежден, ваши преданность делу и инициатива будут и в дальнейшем служить развитию и процветанию нашей родной Беларуси".

Президент пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.-0-