Лукашенко: в Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, в этом замешаны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Как сообщалось, 2 июля на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости Александр Лукашенко заявил о завершенной в стране масштабной антитеррористической операции. "Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", - сказал Президент.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - добавил глава государства.

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