Лукашенко: в Беларуси за четверть века создана устойчивая модель управления

18 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси за четверть века создана устойчивая модель управления, стабильная в своих базовых ориентирах. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со слушателями, студентами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что нынешний год - юбилейный для политических институтов и фундаментальных основ политической системы страны, свое 25-летие отмечают многие государственные органы, сформированные на заре становления независимой Беларуси. "За четверть века мы создали устойчивую модель управления, стабильную в своих базовых ориентирах. Они просты и понятны каждому: суверенитет нашей страны, благополучие граждан и справедливое отношение к людям, единство общества и многие другие", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, это цели, в достижении которых важнейшую роль играют органы государственного управления. "Именно здесь, в Академии управления, мы можем открыто обсудить перспективы их развития. С нашей последней встречи в таком формате прошло почти десять лет. Это повод подвести некоторые итоги и поставить новые задачи перед отечественной системой госуправления. Найти ответы на вопросы: кто он - руководитель будущего? И какова роль Академии в подготовке управленческих кадров?" - отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Академия управления - это уникальное учебное заведение, само название вуза подчеркивает его статус и значимость. "Здесь развивается современная национальная школа госуправления - создается будущее страны. Будущее, главная роль в котором принадлежит тем, кто осознанно выбрал ответственный и непростой путь - служить стране и народу. И это труд, который требует полной самоотдачи, преданности государству, искреннего отношения к людям, постоянного совершенствования", - сказал белорусский лидер.-0-