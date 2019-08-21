Лукашенко в ближайшее время изучит ситуацию в сфере переработки льна

21 августа, Ивьевский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время изучит ситуацию в сфере первичной переработки льна. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил губернатор Гродненской области Владимир Кравцов, в нынешнем году урожай льна хороший, особенно по сравнению с прошлым годом, урожайность почти в два раза выше. "В области есть два новых современных завода. Они модернизированы - в Кореличах и агрогородке Дворец в Дятловском районе. Они способны в трехсменном режиме работать", - рассказал он.

"Давайте договоримся. Мне нужно посетить Кореличи. Мы посмотрим и по Дятлово (льнозаводы), и там разобраться отдельно по этой культуре. Сейчас полностью закончат в Беларуси теребление льна. Мне запланируйте в ту неделю (это через неделю где-то будет) Кореличи и Дятлово. Два льнозавода. Чтобы я побыл там, и мы поговорим о первичной переработке льна", - сказал глава государства.-0-