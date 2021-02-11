Лукашенко: в ближайшее время в Беларуси будет принят новый закон о госслужбе

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшее время в Беларуси будет принят новый закон о госслужбе. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня обратились к закону о государственной службе. И там, как у военных, будет соответствующий устав, кодекс, требования к государственным служащим. Да, он будет поднят на небывалую высоту, но и требовать с него государство будет больше, чем с военных. Нужны авторитетные люди в управлении. В противном случае никаких коммуникаций с обществом не будет", - сказал Александр Лукашенко.

"Надо посмотреть на выходцев из силовых структур, которые до 50 лет увольняются со службы. Но это дисциплинированные, грамотные люди. Их надо также использовать на государственной службе", - считает белорусский лидер.

Он уверен, что ознакомившись с новым законопроектом, который будет принят, такие отставники примут предложение о продолжении карьеры. "Кстати, мы уже это начали делать в определенных органах власти", - отметил Александр Лукашенко.-0-