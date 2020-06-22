Лукашенко в Бресте встречается с десантниками

"Сегодня все мы, потомки славных воинов, воплощаем в жизнь все, за что боролись защитники Отечества в годы Великой Отечественной войны. Мы растим детей, строим свои независимые государства, а главное - мы свободные люди", - сказал Александр Лукашенко.