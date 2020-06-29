Лукашенко: в будущей пятилетке каждый студент будет иметь свое место в общежитии

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает, что в будущей пятилетке будет достигнута 100%-ная обеспеченность студентов общежитиями. Об этом он заявил сегодня на встрече с педагогическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день мы обеспечиваем 89,5% нуждающихся студентов местами в общежитии. А в отдельных областях приближаемся к 100%", - отметил глава государства.

"В этом направлении мы будем двигаться. В будущей пятилетке с общежитиями студентов мы разберемся. Каждый студент будет иметь свое место в общежитии", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что гордость страны - студенческая деревня в Минске, которая является современнейшим комплексом почти на 10 тыс. мест. "Общежития в нем по условиям проживания теперь на уровне отеля. Пусть 3-звездочного, но отеля", - заметил Президент.-0-