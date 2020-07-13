Лукашенко: в будущей пятилетке программа по развитию юго-востока Могилевской области должна быть реализована

13 июля, Славгородский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В будущей пятилетке программа по развитию юго-востока Могилевской области должна быть реализована. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Славгородском районе, общаясь с участниками торжественного мероприятия, посвященного открытию нового моста через Сож, передает корреспондент БЕЛТА.

"В будущей пятилетке программа должна быть реализована. Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить. Там и инвестиции, и льготы хорошие. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована. Это очень важно. Здесь можно и нужно жить", - сказал белорусский лидер.

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