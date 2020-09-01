Лукашенко в День знаний посетит Барановичский колледж сферы обслуживания

1 сентября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетит Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко примет участие в праздничной линейке, ознакомится с организацией в колледже учебного процесса.

Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания был создан в 1964 году. Здесь готовят швей, портных, закройщиков, страховых агентов, продавцов, контролеров-кассиров, парикмахеров, сборщиков обуви, художников-модельеров, модельеров-конструкторов.

Совместно с управлением по труду, занятости и социальной защиты населения в колледже организовывается профессиональная подготовка незанятых граждан, работников профильных предприятий по квалификациям "мастер по маникюру", "мастер по педикюру", "визажист", "сборщик обуви", "швея", "администратор салона (парикмахерской)".

С 2015 года в учреждении функционирует ресурсный центр по специальности "технология производства швейных изделий". За время его работы в нем прошли обучение 3750 учащихся, стажировку - 125 мастеров производственного обучения и преподавателей.

На сегодня в Беларуси функционирует 127 учреждений профессионально-технического образования и 111 учреждений среднего специального образования. В 2019-2020 учебном году в них было подготовлено почти 179 тыс. человек.-0-