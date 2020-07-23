Лукашенко: в этом году небывалый урожай, значит должны быть деньги в стране

23 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Беларусь в этом году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве, который можно поставить на экспорт и получить значительную денежную выручку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с руководством экономического блока страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сельском хозяйстве - небывалый урожай. Такого никогда не было в истории Беларуси, - отметил глава государства. - Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств".

Александр Лукашенко во время совещания

В то же время Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость качественной и своевременной организации уборочной кампании, чтобы в полном объеме собрать урожай. В этой связи он дал поручение ответственным лицам взять под жесткий контроль обеспечение уборки и организацию экспортных поставок сельхозпродукции.

Вместе с тем Президент выразил обеспокоенность ситуацией в промышленном секторе. Глава государства убежден, что несмотря на экономические сложности в мире у отечественных предприятий есть возможности реализовать свою продукцию. В качестве примера он привел ЗАО "Атлант". В этом году Минский завод холодильников установил рекорд по продажам, так как в отличие от многих предприятий за рубежом не останавливал производство и смог обеспечить рост поставок своей продукции на рынке, в том числе на российском направлении. "Кто мешает другим предприятиям таким образом действовать? - задался вопросом Президент. - Многие так и поступают".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что промышленность должна воспользоваться сложившейся ситуацией и преимуществами того, что в Беларуси не было остановлено производство. "Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился, - сказал глава государства. - Раз спрос на сырье, материалы, металлы и прочее уменьшился, значит и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье дешевле. Но цены на готовый товар не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как делают другие".-0-