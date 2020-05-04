Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с Додоном

4 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рад вас видеть в полном здравии. Также хочу вас поприветствовать и поздравить с нашим наступающим праздником - 75-летием Победы, - сказал Александр Лукашенко. - Очень прошу вас передать молдавскому народу самые теплые пожелания от белорусов. Мы в той войне были вместе. Мы благодаря вам во многом не растеряли это великое достояние. В последние годы мы сблизили наши страны. И в экономике, и в политике у нас нет никаких проблем. Мы это очень высоко ценим".

Во время телефонного разговора обсуждались три основные темы: празднование 75-летия Победы, ситуация в условиях коронавирусной пандемии, а также подготовка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"У нас нет оснований отменить парад Победы. Убежден, это никак не повлияет на здоровье наших людей"

Что касается массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Александр Лукашенко рассказал, что они готовились давно, еще с конца прошлого года. Самое важное в их череде - это парад Победы. Но также на 8 мая запланировано мероприятие в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, где заложат капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев.

"Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много", - заявил Александр Лукашенко.

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