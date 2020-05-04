Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с Додоном

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 4 мая 2020
Минск Облачно с прояснениями +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:37 Преподавателя кружка из Гродно за употреблении наркотиков вместе с учениками приговорили к 8 годам Происшествия
13:34 Додон о позиции Лукашенко по коронавирусу: лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет Политика
13:32 В Польше начался второй этап смягчения карантина В мире
13:31 Россиянка для встречи с любимым пыталась незаконно перейти белорусско-польскую границу Происшествия
13:28 Помочь: внутренняя убежденность Общество
13:22 Суд в Барановичах огласил приговор по делу о мошенничестве с билетами на концерты Происшествия
13:21 Доллар и евро на торгах 4 мая подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:08 Гражданам Литвы разрешили выезжать из страны В мире
12:49 В Гродно первые доноры сдали плазму для больных коронавирусом Регионы
12:49 Вопросы работы предприятий и проблемы ЖКХ лидируют среди обращений граждан в КГК Общество
12:40 Землю с воинских захоронений Витебской области передали в храм-памятник в честь Всех Святых Регионы
12:39 ФОТОФАКТ: Весна в Бресте Регионы
12:30 Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с Додоном Президент
12:21 В Минске можно оплатить проезд в общественном транспорте смартфоном Регионы
12:05 Чемпионат мира по водным видам спорта перенесен на 2022 год Спорт
12:03 Развитие региональных СМИ в цифровую эпоху обсудят на онлайн-конференции в БГУ Общество
11:57 В Батуми и Кутаиси снимают ограничения на передвижение В мире
11:56 CERT.BY предупреждает об активности вируса, нацеленного на госструктуры Технологии
11:50 В Беларуси будут постепенно снимать запреты на посещение лесов Общество
11:49 Лукашенко и Токаев обсудили саммит ЕАЭС, коронавирус и обменялись поздравлениями с юбилеем Победы Президент
11:45 В Беларуси выздоровели и выписаны 3259 пациентов с COVID-19 Общество
11:44 Интернет-мошенники лишили сбережений жительницу Орши Происшествия
11:40 В Рогачевском районе обнаружены останки солдата Происшествия
11:35 Литовец по железной дороге пришел в Беларусь Происшествия
11:35 Генсек МПА СНГ: подвиг советского народа в борьбе с фашизмом - общее достояние и главное наследие Общество
11:29 Количество подвижного состава транспорта Минска на некоторых маршрутах сократилось Регионы
11:26 Онлайн-обучение в вузе позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 - депутат Общество
11:25 Более 190 государственных стандартов принято в Беларуси в I квартале Экономика
11:24 Антониу Гутерриш назвал основное достижение ООН за 75 лет В мире
11:22 За нарушение законодательства о биржевых сделках в I квартале юрлиц и ИП оштрафовали почти на Br3 тыс. Экономика
Все новости
Все новости
Президент
04 мая 2020, 12:30

Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с Додоном

Во время видеоконференции
Во время видеоконференции

4 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с Президентом Молдовы Игорем Додоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рад вас видеть в полном здравии. Также хочу вас поприветствовать и поздравить с нашим наступающим праздником - 75-летием Победы, - сказал Александр Лукашенко. - Очень прошу вас передать молдавскому народу самые теплые пожелания от белорусов. Мы в той войне были вместе. Мы благодаря вам во многом не растеряли это великое достояние. В последние годы мы сблизили наши страны. И в экономике, и в политике у нас нет никаких проблем. Мы это очень высоко ценим".

Во время телефонного разговора обсуждались три основные темы: празднование 75-летия Победы, ситуация в условиях коронавирусной пандемии, а также подготовка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"У нас нет оснований отменить парад Победы. Убежден, это никак не повлияет на здоровье наших людей"

Что касается массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Александр Лукашенко рассказал, что они готовились давно, еще с конца прошлого года. Самое важное в их череде - это парад Победы. Но также на 8 мая запланировано мероприятие в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, где заложат капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев.

"Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много", - заявил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко Молдова переговоры
Новости рубрики Президент
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Фото из архива Лукашенко и Токаев обсудили саммит ЕАЭС, коронавирус и обменялись поздравлениями с юбилеем Победы
Фото из архива "Они умирали ради нас" - Лукашенко о важности проведения парада в День Победы
Александр Лукашенко во время совещания Общая смертность в Беларуси снижается, а умерших от COVID-19 в 5 раз меньше, чем от алкоголя
Фото из архива Лукашенко: в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии
Во время совещания Лукашенко: в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом
Фото из архива Лукашенко: средств защиты и лекарств в Беларуси хватает
Главное
Во время видеоконференции Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с Додоном
В Беларуси выздоровели и выписаны 3259 пациентов с COVID-19
В первый день регистрации на ЦТ заявления подали более 2 тыс. абитуриентов
В БелЖД рассказали, как защищают свою IT-инфраструктуру от хакеров и выбирают защищенный хостинг
Топ-новости
Лукашенко и Токаев обсудили саммит ЕАЭС, коронавирус и обменялись поздравлениями с юбилеем Победы
МИД создал книгу памяти о белорусских дипломатах-ветеранах ВОВ
Дожди и до +20°С ожидается в Беларуси 5 мая
Помочь: внутренняя убежденность
Ваша квартира уже строится! Столичный комплекс "Минск Мир" растет буквально на глазах!
CERT.BY предупреждает об активности вируса, нацеленного на госструктуры
Белорусские депутаты 5 мая рассмотрят законопроект об амнистии к 75-летию Победы
Вопросы работы предприятий и проблемы ЖКХ лидируют среди обращений граждан в КГК
В Беларуси будут постепенно снимать запреты на посещение лесов
В Минске можно оплатить проезд в общественном транспорте смартфоном
В Гродно первые доноры сдали плазму для больных коронавирусом
Восемь учреждений Беларуси получат помощь на борьбу с COVID-19 по трансграничной программе
Проект постановления о возмещении затрат на строительство инфраструктуры вынесен на общественное обсуждение
Онлайн-обучение в вузе позволяет минимизировать риски распространения COVID-19 - депутат
ФОТОФАКТ: Весна в Бресте
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.