Лукашенко в годовщину Чернобыльской катастрофы посетит Наровлянский район

26 апреля, Наровлянский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 апреля продолжает рабочую поездку в Гомельскую область, сегодня он посетит Наровлянский район, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства планирует побывать на совхозе-комбинате "Заря", где ознакомится с проведением в стране полевых работ и производственно-экономическим развитием предприятия. Главе государства также доложат о проводимой работе по восстановлению и развитию районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Совхоз-комбинат "Заря" - самое эффективное сельхозпредприятие в области. Оно имеет собственные участки по изготовлению комбикормов, переработке скота и птицы, молока. Завершающим звеном в хозяйственной цепочке является фирменная торговля. За январь - март предприятие выручило Br17 млн, рентабельность продаж составила 11,6%. Средняя зарплата работников в совхозе за этот период достигла почти Br1,4 тыс.

Во время поездки в Наровлянский район Александр Лукашенко также посетит деревню Завойть. Здесь ему хотят продемонстрировать жилые дома, построенные по проекту Светлогорского домостроительного комбината. Их строительство было профинансировано по решению Гомельского облисполкома на основании госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В Гомельской области к зонам радиоактивного загрязнения относятся свыше 1,16 тыс. населенных пунктов в 19 из 21 района. Всего в регионе проживает более 1,4 млн человек, из них 1,15 млн, или 82,2%, отнесено к пострадавшему населению. В целом по Беларуси к пострадавшему населению относится свыше 1,48 млн граждан.

Как сообщалось, Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Гомельской области с 25 апреля. Накануне глава государства принял участие в республиканском субботнике. Президентская бригада в Национальном парке "Припятский" высадила 8 тыс. саженцев сосны.-0-