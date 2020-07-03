Лукашенко: в годы войны белорусы сделали исторический выбор - поставили свою свободу выше жизни

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор - поставил свою свободу выше жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения цветов на площади Победы по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь, на этом священном месте мы отдаем дань памяти героям, которые сражались за нашу землю и приближали день Великой Победы. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ сделал исторический выбор - поставил свою свободу тогда выше своей жизни. Другого выбора и не могло быть у потомков древнего славянского народа - сильного, гордого и независимого. Народа, который никогда и никого не порабощал. Народа, который сам никогда не был рабом", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что именно поэтому непримиримая борьба с захватчиками шла на белорусской земле с первого и до последнего дня оккупации. Партизаны, подпольщики, помогающие им мирные жители - миллионы людей осознанно шли на смерть, не желая служить нацистам. В рядах Минского подполья с врагом боролись несколько тысяч человек. "Сотни героев Минского подполья замучены в подвалах СД, расстреляны и повешены. И мы не найдем в Европе другой такой город, в котором в условиях жесточайшего оккупационного режима действовало столь массовое сопротивление", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко убежден, что сейчас именно то время, когда нужно, чтобы еще громче звучали имена белорусских партизан и подпольщиков: Ивана Ковалева, Исая Казинца, Дмитрия Короткевича, Владимира Омельянюка, Ивана Кабушкина и многих других. "Это настоящие патриоты, реальные, непридуманные герои. Наши соотечественники, которые так мало жили, но так много сделали для Отечества, - подчеркнул он. - Вместе с ними мы потеряли в той войне каждого третьего жителя страны. Не устаю это повторять для тех, кто делает вид, что не знает, какую огромную цену заплатил наш народ за жизнь и свободу будущих поколений - нас с вами".

Беларусь помнит и воинов братских республик, которые приняли последний бой на белорусской земле, всех, кто освобождал от фашизма Прибалтику и Польшу, Болгарию и Румынию, Венгрию и Австрию, Чехию и Германию и остался там навечно под обелисками. "Мы скорбим о ветеранах, которых уже нет с нами", - сказал Президент.

Участники церемонии почтили павших героев минутой молчания.

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам. "Спасибо вам, дорогие наши, за то, что выстояли и защитили Родину! Ваши безграничное мужество, стойкость и патриотизм стали для нас тем ориентиром, который помогал и помогает держать нам любые удары", - выразил им свою признательность Президент.-0-