Лукашенко: в городах-спутниках Минска необходимо активнее создавать новые рабочие места

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городах-спутниках Минска необходимо активнее создавать новые рабочие места. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя Минского облисполкома Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что вокруг Минска развиваются города-спутники: Дзержинск, Заславль, Логойск, Руденск, Смолевичи и Фаниполь. Из этих населенных пунктов легко добраться до столицы, и они активно застраиваются. Параллельно в этих городах создаются рабочие места, отметил Президент.

Александр Лукашенко сообщил о планах посетить весной Дзержинск. "Это такой должен быть пилотный в области проект, особенно вокруг Минска. Надо в порядок привести этот городок и, если надо, создать дополнительные рабочие места", - подчеркнул он.

В качестве примера Президент привел строительство Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Параллельно с созданием рабочих мест вокруг него возводится жилье и создается инфраструктура. "Нам, конечно, надо инвестиции, строить новые предприятия 5-го и 6-го уклада - самые современные. Определились, построили, и там же, как БНБК это делает, жилые дома, чтобы специалистов и основное ядро пригласить туда. И местные жители подтянутся и будут иметь рабочие места. То есть нам надо серьезно продумать (опыт у нас есть), как мы будем дальше развиваться", - сказал глава государства.-0-