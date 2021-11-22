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Президент
22 ноября 2021, 17:07

Лукашенко в интервью Би-би-си рассказал новые подробности переговоров с Меркель

Во время интервью
Во время интервью

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 ноября в интервью британской медиакомпании Би-би-си рассказал новые подробности состоявшихся ранее двух телефонных разговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщает БЕЛТА.

По словам главы государства, по времяпервого разговора 15 ноября Ангела Меркель задала ему следующий вопрос: "Что вы можете предложить? Какой выход из этой ситуации?". "Я ей говорю: "Пожалуйста, в Мюнхене (тогда Мюнхен заявил), других городах Германии хотели бы принять этих беженцев. 2 тысячи 100 в лагере. Это даже не проблема. Ну что такое 2 тысячи забрать?", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент во время разговора также обратил внимание, что среди беженцев много детей. "Вы это видите, знаю. Заберите их. А останутся у меня порядка 5 тысяч, я буду работать над тем, чтобы их отправить в Ирак, Сирию, Иран и Афганистан, откуда они приехали", - поделился подробностями переговоров глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Ангела Меркель также поставила пред ним соответствующий вопрос - может ли белорусская сторона репатриировать беженцев из Беларуси в те страны, из которых они приехали.

В ходе первого разговора и.о. канцлера Германии отметила, что соответствующие вопросы ей надо дополнительно обсудить в ЕС. "Она мне говорит: "Вы знаете, это проблема не Германии, это проблема Европейского союза. Поэтому я должна поговорить там". Я говорю: "Хорошо. Я понимаю вашу бюрократию. Но надо сделать это быстро. Если вы забираете эти 2 тысячи, это уже развязка. Если нет - будет катастрофа. Люди замерзнут. Люди умирать начнут". - "Все, я поняла, услышала. Если вы не против, я вам позвоню в среду (17 ноября, когда и состоялся второй телефонный разговор. - Прим. БЕЛТА)". Я говорю: "Буду ждать в любое время вашего решения".

Президент во время интервью также поделился подробностями и второго разговора с Ангелой Меркель, в ходе которого она предложила вести переговоры на уровне Беларуси и ЕС. Со стороны Евросоюза в качестве контактных лиц были обозначены заместитель председателя Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я был не в восторге от этого, зная ее позицию по Беларуси, но сказал: "Ладно. Вы так определили, мне все равно, кто там будет этим заниматься. 2 тысячи, что будем делать?". - "Вот в рамках договоренности с Европейским союзом и эту проблему рассмотрим". Я говорю: "Давайте завтра начнем работу. Контактные лица, Европейский союз, Беларусь и так далее. А я буду работать, чтобы уговорить беженцев вернуться в Ирак, к примеру". Что я и сделал. Мы за сутки уговорили 431 (человека. - Прим. БЕЛТА), чтобы они вернулись в Ирак", - рассказал Александр Лукашенко.

В результате, констатировал глава государства, в Евросоюзе поняли, что проблема если не решена, то по крайней мере решается. "Ответ министру иностранных дел: "Мы не можем сейчас вести переговоры. Мы заняты (эти два контактных лица). На следующей неделе у нас командировки". То есть они фактически умыли руки и ушли, - заявил Президент. - Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите - не надо. Мы без вас будем решать эту проблему. Так, как получится".-0-

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