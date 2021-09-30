Лукашенко в интервью CNN: все, что делает ваше польское правительство, это безумство

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал безумством ряд действий и заявлений правительства Польши. Об этом он заявил сегодня в интервью CNN, опровергая фейки на миграционную тематику, передает корреспондент БЕЛТА.

"У вас есть факты, что я толкаю этих людей (беженцев. - Прим. БЕЛТА) на границу с Польшей? Нет и быть не может", - подчеркнул белорусский лидер.

В ответ интервьюер Мэтью Чанс сказал: "Польское правительство утверждает, что беженцев доставляют туда насильно, вплоть до того, что их пичкают наркотиками, амфетамином. С тем чтобы они очень долго не спали, чтобы им было легче переносить холодную погоду. И таким образом они оказываются в ловушке в этой ситуации. Вы станете это отрицать?"

"Это безумство. Все, что делает ваше польское правительство (имеется в виду сильное влияние Запада, и в частности США, на политику и власти Польши. - Прим. БЕЛТА), это безумство. Вы говорите, что мы кормим людей наркотиками? Факты на стол! Будут такие факты, я буду нести ответственность", - заявил белорусский лидер.

"Сидеть в Варшаве и бряцать языком на разные темы, уходя от ответственности перед польским народом за свои проделки - так проще. А надо разобраться. Почему вы не хотите разобраться, что происходит на границе? Мы к этому готовы", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь не объявляла чрезвычайное положение, как это сделала польская сторона на границе, приглашает журналистов приехать на границу и объективно разобраться в ситуации. "Милости просим. Мы приглашали туда, они встречались с этими беглыми людьми", - сказал он.

Более того, белорусская сторона предлагала застрявшим на границе беженцам побыть в Беларуси, особенно с учетом надвигающихся морозов. "Мы их просим: "Вернитесь до морозов в Беларусь, побудьте в Беларуси". "Нет, нам пообещали литовцы и поляки политическое или какое-то там убежище, мы ждем", - рассказал Президент. - Вот они три месяца ждут решения этого вопроса. При чем здесь белорусы?"

Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что миграционные потоки идут в Евросоюз не только через Беларусь, но и, например, через Средиземное море - Испанию, Италию, Грецию: "Сколько там людей гибнет! Сотнями. Пересекая Средиземное море. Тысячи людей попадают в ЕС. Точно так они пошли через Беларусь. Они не к нам идут - они идут к вам. Потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали?"

"Вы недавно публично позвали афганцев и попросили центральноазиатские страны (бывшего СССР) и Россию, чтобы они им разрешили там остановиться. Вы с американцами попросили. И европейцам дали команду принимать всех. Это же прозвучало на вашем канале. Почему не принимаете сейчас людей, которые бегут от войны из тех стран, которые вы разорили?" - поставил вопрос глава государства.

"Поэтому не надо на Беларусь валить. Если бы они шли в Беларусь и хотели остаться, а мы их выбрасывали туда, в Польшу или Литву, вы бы предъявили претензии. Но сегодня нет таких людей, которые хотят в Беларуси остаться, а я их выкидываю. А вы мертвых людей через границу перебрасываете нам", - подчеркнул белорусский лидер.-0-