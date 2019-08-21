Лукашенко в Ивье посмотрел выступление ансамбля народной музыки и детский спектакль

21 августа, Ивье /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, посещая Ивьевский район Гродненской области, посмотрел фрагмент детского спектакля и выступление ансамбля народной музыки в Ивьевском центре культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ознакомился с организацией работы и структурой учреждения, а затем ему показали фрагмент детского спектакля "Никто не поверит" по мотивам сказки Яна Экхольма. Спектакль был поставлен образцовым театральным коллективом Ивьевской детской школы искусств. Президент также посмотрел выступление народного ансамбля музыки "Чабарок". Коллектив, который состоит из 11 человек, был создан в 1988 году.

"Молодцы! Поете не просто хорошо, а очень!" - поделился впечатлениями Александр Лукашенко. Молодым театралам же Президент посоветовал поступать в Академию искусств. Всем артистам от имени главы государства был подарен шоколад "Президент".

Затем Александр Лукашенко посетил Центр ремесел и выставку мастеров народного творчества. Одним из главных направлений работы центра является сохранение традиционной культуры: соломоплетения, аппликации соломкой, вышивки, возрождения белорусской куклы, вытинанки, ткачества поясов.

Президент подчеркнул, что необходимо сохранять народное творчество и беречь традиционную культуру Беларуси. Свои навыки и умения старшие должны передавать новому поколению, отметил он. "Главное, чтобы передали молодежи. Я очень поддерживаю это", - сказал Александр Лукашенко.

Главе государства в Центре ремесел подарили соломенный "капялюш" - традиционную белорусскую шляпу, сделанную народным мастером из агрогородка Лелюки Верой Чурейно. "Подошел!" - оценил подарок Президент и в свою очередь вручил мастерам свой любимый шоколад.

На базе Ивьевского центра культуры и досуга работают четыре самодеятельных коллектива со званием народный: хор, театр, ансамбль музыки "Чабарок", театр игры "Зеленый фургон". Здесь также проводит репетиции образцовый театральный коллектив любительского творчества Ивьевской детской школы искусств. В состав учреждения входит Центр ремесел, одним из направлений работы которого является сохранение традиционной культуры: соломоплетения, аппликации соломкой, вышивки, возрождения белорусской куклы, вытинанки, ткачества поясов. При Центре ремесел работает районный клуб мастеров народного творчества "Скарбница" и мастерская по реконструкции белорусского костюма.-0-