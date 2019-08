Президент Лукашенко в Ивьевском районе ознакомился с работой частного производителя сельхозтехники Александр Лукашенко во время посещения ООО "ЛидаТехмаш" Новости темы "Рабочие поездки Президента" "Второй раз за неделю попадаю в рай" - чем Лукашенко удивило Ивье и его жители Лукашенко поручил оказать содействие частному бизнесу в развитии деревообработки 21 августа, Ивьевский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения Ивьевского района ознакомился с работой частного производителя сельхозтехники ООО "ЛидаТехмаш", передает корреспондент БЕЛТА. Президенту подробно рассказали о производственной деятельности и перспективах развития предприятия, технологических процессах, спектре выпускаемой продукции. Предприятие "ЛидаТехмаш" входит в состав производственного общества с ограниченной ответственностью "Техмаш". Оно специализируется на производстве сельскохозяйственной техники: почвообрабатывающие машины, части почвообрабатывающих машин, уборочные машины. В этом году здесь освоили выпуск агрегата комбинированного почвообрабатывающего АКП-6, капустоуборочного комбайна МКК-2. По заказу узбекских партнеров разработан и внедрен в производство культиватор - растениепитатель хлопковый КХМ-4. Выпускаемая техника в том числе предназначена для экологизированного и органического земледелия, а многие применяемые технические решения не имеют аналогов не только в Беларуси, но и за рубежом. За первое полугодие на предприятии произведено продукции в фактических отпускных ценах более чем на Br7,6 млн. Это на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность продаж составила 13,5%. Экспорт продукции превысил $3 млн. Она поставляется в Россию, Казахстан, Армению, Украину, Узбекистан. На предприятии работают более 130 человек, средняя зарплата за месяц составляет Br1024. Руководство компании и специалисты попросили поддержки в решении ряда вопросов. Во-первых, в части проведения испытаний техники. Она зачастую выпускается небольшими сериями, а потому расходы на испытания каждого агрегата в отдельности довольно значительны. Наряду с этим техника имеет и значительный экспортный потенциал, а потому озвучена просьба о поддержке в части организации выставочной деятельности, европейской сертификации, содействия экспорту и продвижению продукции через уже имеющиеся торговые дома государственных промышленных предприятий. Александр Лукашенко пообещал оказать содействие в решении данных вопросов и даже предложил свое подсобное хозяйство для проведения испытаний новых агрегатов. "Гарантию даю, что будут делать все, как вы скажете. Но и будут видны все ваши косяки", - сказал он. Не исключена и возможность создания отдельного испытательного центра на базе Гродненской области. Президент также предложил подумать в дальнейшем над возможностью кооперации с госпредприятиями для нужд расширения производства. Не строить новые площадки, а взять какие-то уже существующие и развивать их. А государство оказало бы в этом вопросе определенную поддержку.-0-

Array ( [code] => 1064 [message] => You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 [query] => SELECT *, id AS ARRAY_KEY FROM cms_news as n WHERE n.node_id = 19 AND dateCreated<=UNIX_TIMESTAMP() AND active='1'3 3LIMIT 0,6 [context] => /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817 )

SQL Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '3 3LIMIT 0,6' at line 1 at /var/www/beltand/public_html/system/models/user_news.class.php line 817