Лукашенко в Ивьевском районе ознакомился с работой частного производителя сельхозтехники

21 августа, Ивьевский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения Ивьевского района ознакомился с работой частного производителя сельхозтехники ООО "ЛидаТехмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту подробно рассказали о производственной деятельности и перспективах развития предприятия, технологических процессах, спектре выпускаемой продукции.

Предприятие "ЛидаТехмаш" входит в состав производственного общества с ограниченной ответственностью "Техмаш". Оно специализируется на производстве сельскохозяйственной техники: почвообрабатывающие машины, части почвообрабатывающих машин, уборочные машины. В этом году здесь освоили выпуск агрегата комбинированного почвообрабатывающего АКП-6, капустоуборочного комбайна МКК-2. По заказу узбекских партнеров разработан и внедрен в производство культиватор - растениепитатель хлопковый КХМ-4. Выпускаемая техника в том числе предназначена для экологизированного и органического земледелия, а многие применяемые технические решения не имеют аналогов не только в Беларуси, но и за рубежом.

За первое полугодие на предприятии произведено продукции в фактических отпускных ценах более чем на Br7,6 млн. Это на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рентабельность продаж составила 13,5%. Экспорт продукции превысил $3 млн. Она поставляется в Россию, Казахстан, Армению, Украину, Узбекистан. На предприятии работают более 130 человек, средняя зарплата за месяц составляет Br1024.

Руководство кампании и специалисты попросили поддержки в решении ряда вопросов. Во-первых, в части проведения испытаний техники. Она зачастую выпускается небольшими сериями, а потому расходы на испытания каждого агрегата в отдельности довольно значительны. Наряду с этим техника имеет и значительный экспортный потенциал, а потому озвучена просьба о поддержке в части организации выставочной деятельности и продвижения продукции через уже имеющиеся торговые дома государственных промышленных предприятий.

Александр Лукашенко пообещал оказать содействие в решении данных вопросов и даже предложил свое подсобное хозяйство для проведения испытаний новых агрегатов.

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