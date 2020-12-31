Лукашенко в канун Нового года посещает РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

(Обновлено 11:08)

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посещает Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложили о работе РНПЦ и перспективах его развития, рассказали об имеющейся материальной базе и структуре учреждения. Он интересовался, какая динамика в заболеваемости детей.

"Среднегодовой прирост у нас идет точно такой, как в европейских странах - менее 1%. Ежегодный прирост - 0,76%", - рассказала директор РНПЦ Анжелика Солнцева. Она с сожалением констатировала, что примерно половина тех, кто впервые заболевает, это дети раннего возраста и первых четырех лет жизни. "Здесь есть и генетическая поломка. Но генетика без влияния факторов внешней среды может не проявиться так рано", - отметила директор учреждения.

Александр Лукашенко также подробно интересовался научной работой в РНПЦ. И по этому направлению есть значимые достижения. "Есть чем гордиться. Созданы высокотехнологичные методы лечения. Например, специальная вакцина для лечения пациентов с некоторыми онкологическими заболеваниями. Для тех пациентов, которые резистентны к обычной проводимой терапии. Успехи очень хорошие", - рассказала Анжелика Солнцева.

Тем не менее, для дальнейшего развития и достижения больших успехов в лечении пациентов необходимы совершенствование материальной базы РНПЦ, обновление инженерных коммуникаций. Александр Лукашенко отметил, что надо определиться, что необходимо сделать.

Глава государства также ознакомился с организацией оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями.

Центр оказывает специализированную медицинскую помощь пациентам из всех регионов Беларуси в возрасте до 18 лет с онкологическими, гематологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами, а также молодым взрослым до 30 лет с некоторыми злокачественными новообразованиями.

Центр включает научный и клинический отделы. В составе научного отдела функционируют пять лабораторий. Клинический отдел РНПЦ включает стационар на 198 коек, из которых 180 онкологического и 18 реанимационного профиля, а также консультативно-поликлиническое отделение. Ежегодно в центре получают медицинскую помощь около 6 тыс. пациентов, из них 6% - иностранные граждане. Консультативная помощь оказывается пациентам из всех регионов страны и иностранным гражданам: около 40 тыс. посещений в год.

Основные направления перспективного развития РНПЦ включают строительство и оснащение нового 5-этажного корпуса, где разместятся консультативно-поликлиническое отделение мощностью 200 посещений в день, отделение дневного пребывания на 80 коек, учебно-методический сектор. Также в планах строительство и оснащение пятиэтажного хирургического центра с чистыми помещениями (отделение трансплантации костного мозга на 10 коек, отделение трансфузиологии и экстракорпоральных методов лечения, операционный блок, лаборатория клеточных биотехнологий и цитотерапии с криобанком), строительство пансионата для временного проживания пациентов, сотрудников центра, слушателей образовательного центра. Ожидается и проведение капитального ремонта клинико-диагностической лаборатории.-0-