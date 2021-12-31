Лукашенко в канун нового года сыграл в хоккей и поздравил свою команду

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционно 31 декабря у хоккейной команды Президента Беларуси финальная тренировка в году. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

"Вот и сегодня с самого утра Первый вышел на лед. Сыграл и поздравил команду. И сразу отправился в РНПЦ "Мать и дитя", - пишут авторы ресурса.

Как сообщалось БЕЛТА, в последний день 2021 года Александр Лукашенко посещает республиканский научно-практический центр "Мать и дитя", чтобы на его примере ознакомиться с организацией перинатальной помощи в стране.-0-