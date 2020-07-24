Лукашенко в Марьиной Горке подарили корзину местного мороженого

24 июля, Марьина Горка /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко в Марьиной Горке презентовали большую корзину мороженого местного производства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Большое спасибо за ваш подарок Марьиной Горке (имеется в виду строительство бассейна "Аквамарин". - Прим. БЕЛТА). Принято, что гости приходят с подарком, а хозяева всегда угощают чем-то вкусным. Чем известна Марьина Горка? Мороженым своим", - вручил главе государства подарок губернатор Минской области Александр Турчин.

"Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет", - заметил Александр Лукашенко и распорядился отдать мороженое детям, собравшимся вместе с родителями у нового бассейна.-0-