Лукашенко: в международном сотрудничестве пора переходить от пустой риторики к реальным делам

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном сотрудничестве пора переходить от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонию во Дворец Независимости прибыли новый апостольский нунций, послы Венесуэлы, Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики, Сирии, Турции и Японии.

Глава государства отметил, что главы дипломатических миссий приехали в Беларусь в годовщину Великой Победы. 75 лет назад народы СССР вместе с западными союзниками сокрушили гитлеровский нацизм и создали важнейший инструмент для равноправного международного взаимодействия - Организацию Объединенных Наций, напомнил Президент.

"За высокий статус государства - основателя ООН Беларусь заплатила неимоверную цену. На фронтах Великой Отечественной войны, в боях с карателями, в концлагерях и гетто погиб каждый третий белорус. Сохраняя память о неисчислимых потерях в той войне и понимая, чем сегодня грозит большой военный конфликт, наша страна последовательно выступает за возобновление широкого диалога о мире и международной безопасности", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, начало дипломатической миссии новых послов в Беларуси пришлось на очень сложный и ответственный период. "Вызов человечеству бросают вторая волна пандемии, ухудшение мировой экономической конъюнктуры, обострение международных конфликтов, появление новых угроз в информационном пространстве, - пояснил он. - Именно поэтому сейчас время диктует необходимость перейти от пустой риторики и громких политических деклараций к реальным делам. Нам очень важно трезво оценить ситуацию и сохранить все достижения международного сотрудничества".

При этом глава государства убежден: только согласованные действия всех стран, проявление гуманизма и солидарности, укрепление атмосферы взаимного доверия способны нейтрализовать эти угрозы и создать прочную основу для разрешения проблем.

"Беларусь - независимое государство с большим производственным, научным и человеческим потенциалом. Несмотря на все трудности, связанные с распространением коронавируса, наша страна остается открытой миру. Никакие расстояния и границы не могут помешать развитию доверительных, взаимовыгодных отношений с нашими партнерами, - заявил Александр Лукашенко. - Убежден, что каждый из вас откроет для себя свою Беларусь: радушную, гостеприимную, предприимчивую и ответственную, с богатым историческим наследием, готовую к диалогу с различными культурами. Уверяю, каждый почувствует себя в нашей стране как дома и никогда не будет разочарован".-0-

Александр Лукашенко