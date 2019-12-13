Лукашенко в Минске пообщается со студентами и преподавателями медуниверситетов

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня Белорусский государственный медицинский университет, сообщает БЕЛТА.

Во время посещения вуза главе государства доложат об основных направлениях в области кадровой политики и медицинского образования. Речь также пойдет о состоянии, проблемах и перспективах развития университета, его роли в подготовке медицинских кадров.

Планируется, что основное время будет уделено общению со студентами и преподавателями. При этом мероприятие будет транслироваться также в аудитории и вузы страны, осуществляющие подготовку медицинских кадров. Это в частности медицинские университеты в Витебске, Гомеле и Гродно.

Белорусский государственный медицинский университет - ведущее и признанное на международном уровне учреждение высшего медицинского образования Беларуси. Основан в 1921 году. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров осуществляется в университете на 9 факультетах.

В области международной деятельности с 2019 года совместно с Министерством образования проводится работа по аккредитации университета во Всемирной федерации медицинского образования. Осваиваются новые рынки образовательных услуг, открываются новые совместные факультеты, продолжается работа по подтверждению диплома университета в системах образования США и Канады.

В области образовательной деятельности проводится работа по расширению перечня специальностей, по которым осуществляется обучение на английском языке, и внедрению дистанционного обучения с целью привлечения большего числа иностранных абитуриентов. Также ведется работа по внедрению Международного стандарта медицинского образования по системе USMLE (United States Medical Licensing Examination) в образовательный процесс на медицинском факультете иностранных учащихся. Реализуются совместные проекты с Парком высоких технологий в области совершенствования информатизации университета.-0-