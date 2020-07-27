Лукашенко в Несвиже посетил современный завод по переработке молока и продегустировал продукцию

27 июля, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Несвижский район побывал на одном из современных предприятий по переработке молока - ООО "Несвижский завод детского питания", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко посетил перерабатывающие цеха, ознакомился с технологическим процессом, финансово-экономическими показателями деятельности предприятия.

Как рассказал председатель совета директоров Несвижского завода детского питания Александр Караник, строительство предприятия было начато в 2013 году, в 2016-м завод был запущен в эксплуатацию. Производство называют суперсовременным, все процессы максимально автоматизированы, сотрудников в цехах совсем мало. Всего здесь трудятся 223 человека, причем многие, кто ранее уехал из Несвижского района, вернулись ради работы на заводе.

Объем инвестиций составил 95 млн евро, в том числе около 40 млн евро банковских кредитов, оставшаяся часть - средства акционеров, международной компании "Фуд Юнион" со штаб-квартирой в Гонконге. "Фактически это китайские инвестиции, это прямые иностранные инвестиции на чистой основе, потому что наш уставной фонд 35 млн евро", - пояснил Александр Караник.

По его словам, высокое качество продукции обеспечивается за счет отличного сырья, современных технологий. Сейчас завод работает примерно с 60-процентной загрузкой, перерабатывая около 270 т молока в сутки. Выйти на проектную мощность в 500 т молока планируется к 2023 году.

Основная часть продукции - около 96% - поставляется на экспорт в Россию. Прорабатывается возможность поставки в Китай и страны Евросоюза.

На заводе используется сырье предприятий Минской области, которые предварительно проходят строгий аудит. Закупается исключительно молоко сорта экстра и выше.

Александр Караник обратил внимание, что завод был построен с нуля на пустующей территории, и вспомнил, как Президент когда-то, обращаясь к частному бизнесу, говорил, что гораздо легче претендовать на приватизацию предприятий, но если ты действительно бизнесмен, нужно попробовать показать себя в "чистом поле". "Вот мы и показали", - сказал руководитель предприятия. Он отметил, что, как в любом коммерческом проекте, были риски, но они несопоставимы с тем, насколько более ответственные решения приходится принимать на уровне руководства страны. "Это вам нельзя ошибаться", - заметил он в беседе с Президентом.

Александр Лукашенко согласился, что на посту главы государства ошибки дорого стоят, потому те или иные решения должны быть выверены, хоть в правительстве порой и подталкивают к определенному риску. "Да, риски надо, но надо понимать, что ошибка дорого стоит. Если у тебя есть труба, которая нефть качает, ты спишь, а она качает, и деньги получаешь, тогда можно рискнуть, есть деньги, что вернуть", - заметил глава государства.

Высокое качество продукции Несвижского завода детского питания Президент смог оценить лично во время дегустации.-0-