Лукашенко: в пандемию милосердие, сострадание и человеколюбие буквально спасают жизни людей

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником - Днем работников социальной защиты. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша служба выполняет важнейшую государственную функцию: обеспечивает поддержку и защиту тем, кто нуждается в ней, кто попал в сложную жизненную ситуацию и сам не в состоянии позаботиться о себе. Особенно это важно сегодня, в условиях коронавирусной пандемии, когда милосердие, сострадание и человеколюбие в буквальном смысле спасают жизни людей", - говорится в поздравлении.

Белорусский лидер подчеркнул, что работники соцзащиты, проявляя заботу о старших и заботясь о соблюдении принципов социальной справедливости, также вносят достойный вклад в сохранение традиционных ценностей, неразрывной связи поколений и укрепление единства народа, без чего невозможно представить дальнейшее успешное развитие белорусского государства.

Президент пожелал всем работникам и ветеранам органов системы соцзащиты крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях.-0-