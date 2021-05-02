Лукашенко в Пасху посетил храм в Турове

(Обновлено 13:02)

2 мая, Туров /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Пасху посетил Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове Житковичского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед центральными воротами собора главу государства встретили Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, епископ Туровский и Мозырский Леонид и ключарь собора протоиерей Василий Пытель. При входе в храм Александра Лукашенко приветствовали дети местных прихожан, преподнесли ему букет цветов и корзину с пасхальным набором. В свою очередь глава государства также вручил детям подарки.

В соборе Александр Лукашенко зажег пасхальную свечу у иконы Воскресения Христова, пообщался с пришедшими в храм верующими. Он передал в дар Кафедральному собору воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке. В свою очередь главе государства подарили икону святителей Кирилла и Лаврентия Туровских.

"Христос воскресе! Сегодня я произношу эти традиционные пасхальные слова в нашем Кафедральном соборе Турова с особым чувством. Сегодня у нас исторический момент. Здесь, как и в Полоцке, находится колыбель христианства на нашей земле. Это место - поистине неисчерпаемый источник веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа. Народа, душа которого похожа на этот город. На первый взгляд он маленький и скромный. Но за скромностью стоит более чем тысячелетняя летопись. В ней немало значимых страниц, важных событий, которые вошли в историю разных народов и государств", - сказал Президент.

Глава государства признался, что Туров - его любимый город: "Я очень люблю этот маленький, уютный, небольшой белорусский город. По размерам маленький, а по своей душевности, открытости - это самый великий город нашей белорусской земли вместе с Полоцком".

Александр Лукашенко отметил, что душа нашего народа, как и красота Турова, открывается только тем, кто приходит на белорусскую землю с миром и добрыми помыслами, людям с Богом в сердце: "Об этом еще в 12-м веке говорил наш знаменитый земляк епископ Кирилл Туровский - белорусский святой, философ, просветитель, духовный наставник. Как говорят современники, второй Златоуст. Мудрейший святой уже тогда точно знал, что самые главные ценности - это мир, труд на родной земле и обязательно согласие между людьми".

"Именно оно не раз помогало белорусам преодолеть невзгоды, войны и потрясения. Помогает и сейчас. Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но, как все видят, - Бог нас хранит. Хранит, пока он в наших сердцах и помыслах", - заявил белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, на протяжении последних нескольких лет в Беларуси велась работа по воссозданию напрестольного креста Туровской епархии XII-XIII веков. Он относится к воздвизальным (напрестольным) крестам византийских и древнерусских храмов. К ним же относится и еще одна известная белорусская святыня - крест преподобной Евфросинии Полоцкой.

Еще в 1962 году во время раскопок Туровского городища на слое XII-XIII веков были обнаружены четыре свинцовые иконки - Пресвятой Богородицы и трех святых. По мнению ученых, они как раз располагались на напрестольном кресте. Сам крест был главной святыней Туровской епархии и хранился на престоле кафедрального собора города. Известно, что храм был разрушен землетрясением в первой половине XIII века.

В последние годы было принято решение воссоздать Туровский крест. Соответствующее поручение было дано Президентом Беларуси Александром Лукашенко 16 июня 2017 года во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. В августе 2019 года концепцию Туровского креста утвердил тогдашний митрополит Минский и Заславский Павел, а уже осенью начались работы по его изготовлению. По средневековым технологиям были изготовлены два идентичных креста - для Туровской епархии и для Национальной академии наук Беларуси.-0-