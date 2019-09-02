Лукашенко в первый день учебного года приехал в столичную школу-новостройку

2 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в первый день учебного года приехал в школу-новостройку - минскую СШ №93, передает корреспондент БЕЛТА.

Приветствуя учеников, учителей и родителей, глава государства подчеркнул, что место, где расположена новая школа, связана с его личными воспоминаниями. "По вашим аплодисментам я понял, что вы меня встречаете, как земляка, и правильно. Мне было очень приятно проехать по тем улицам, по которым я прошел и проехал не одну сотню километров вместе со своими солдатами. Мне очень приятно побывать здесь спустя много времени - территория совершенно преобразилась, здесь не было этого микрорайона, старшие люди это знают. Поэтому здесь много личного. И я действительно в этом плане ваш земляк", - пояснил Александр Лукашенко.

Открывая новое учебное заведение, глава государства подчеркнул: "Сегодня особенный и волнующий для всех нас, особенно для родителей и учеников, день. Начинается новый учебный год - это год первый в истории школы‚ которую мы сегодня торжественно открываем. Здесь все произойдет в первый раз - первый звонок, первые уроки, первое знакомство учеников и педагогов. Здесь начнется летопись школьных будней на многие десятилетия вперед, но все вы навсегда останетесь в этой истории первыми".

Александр Лукашенко отметил, что новая школа - подарок микрорайону Великий Лес, названному в честь героев, которые отстояли свою землю в годы Великой Отечественной войны.

"Многие из ваших родителей, дорогие ребята, присягнув на верность нашей Родине, продолжают их славную историю, но уже в мирной жизни", - продолжил Президент. Он пожелал, чтобы историческая память, а также современные успехи и достижения учеников и педагогов новой школы стали частью ее наследия и достойным примером, на который будут ориентироваться следующие поколения учащихся.

Александр Лукашенко обратился к ребятам: "Стартует очередной учебный год. Мы, взрослые, всегда искренне желаем, чтобы он был для вас интересным, успешным и познавательным. И он обязательно станет таким, если каждый из вас осознает ценность знаний, которые дает школа". Глава государства подчеркнул и ценность для учеников общения с учителями, чей богатый жизненный опыт и мастерство помогут открыть способности, раскрыть таланты. "А усердие и прилежность каждого станут залогом успешного будущего", - добавил он.

Президент также отметил, что на протяжении школьных лет дети делают только первые шаги в мир знаний. И прежде всего они нуждаются в поддержке и дружеском участии своих наставников. Глава государства выразил убежденность, что родители и учителя будут соратниками, будут вдумчиво, мудро и профессионально направлять детей на таком сложном и важном для них пути.

"Я очень хочу, чтобы это новое современное здание стало для всех настоящей школой знаний, дружбы и жизни, где будут царить взаимное уважение и стремление к успеху. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Ученикам - нацеленности на высокий результат. Родителям - веры в своих детей. Учителям - гордости за успехи своих воспитанников", - пожелал Президент Беларуси.

Главе государства передали символический ключ от новой школы, который он в свою очередь вручил директору СШ №93 Оксане Цимбаленко. Вместе с главой государства ленточку перерезали председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак и директор школы.-0-