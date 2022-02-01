Лукашенко в поздравлении Си Цзиньпину с Праздником Весны: Минск гордится отношениями всепогодной дружбы с Пекином

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Праздником Весны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Белорусский народ искренне рад, что несмотря на все вызовы, в 2021 году китайская нация под вашим руководством выполнила поставленные задачи и успешно достигла цели первого столетия - преодоления бедности и формирования общества средней зажиточности", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что Китай продолжит идти по четко выверенному пути для достижения цели второго столетия - китайской мечты о великом возрождении нации. "Выполнение этой задачи положительно отразится на экономическом развитии Азиатского региона и всего мира", - считает белорусский лидер.

Минск гордится отношениями железного братства и всепогодной дружбы с Пекином, закаленными не только в противостоянии с сильными мира сего, но и в ежедневном кропотливом труде на благо граждан двух стран, констатировал Президент.

Александр Лукашенко с удовлетворением отметил стремительное наращивание товарооборота между Беларусью и Китаем, реализацию совместных инвестиционных проектов мирового уровня, а также взаимопомощь в преодолении пандемии COVID-19.

"Нашими государствами особое внимание уделяется расширению гуманитарного сотрудничества, в том числе образовательным связям и культурным контактам, которые еще больше сближают народы", - отметил белорусский лидер.

Он поблагодарил за четкое и правильное понимание Китаем особенностей развития и национальных интересов Беларуси. "Заверяю вас в нашей постоянной поддержке КНР по коренным вопросам, включая принцип "одного Китая", - подчеркнул глава государства.

Президент приветствовал выдвижение Си Цзиньпином инициативы по глобальному развитию: "Полностью разделяем ее цели, считаем важным для мирового сообщества вместо конфронтации, ведущей к саморазрушению, сосредоточиться на совместном достижении прогресса".

Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья и счастья Си Цзиньпину, его семье и всему китайскому народу.-0-