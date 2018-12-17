Лукашенко в преддверии новогодних праздников призывает уделить внимание детям и пожилым людям

17 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на важность проявления заботы и помощи пожилым людям и детям, чтобы никто не остался без внимания, особенно в преддверии новогодних праздников. Об этом он заявил сегодня на совещании, где рассматривались вопросы бюджетного планирования на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны организовать, как в былые времена, чтобы ни один пенсионер, ребенок не остались без внимания. Чтобы не было как в Солигорске. Не знаю, правда или нет - в очередь пенсионеров за какими-то подарками выстроили. Ну что это такое?! Это ненормально! Неужели нельзя организовать, как положено", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что предстоят новогодние елки, встречи, посещение детских домов, людей с инвалидностью - всех тех, кто нуждается в помощи. "Мы должны прийти к людям. Мы должны помнить, что все мы будем пенсионерами и стариками. Молодыми мы уже не будем. Поэтому, пока у нас есть силы, надо по-настоящему отнестись к нашим людям, обратить к этому наших бизнесменов (они всегда поддерживали такие праздники и всегда шли к людям)", - сказал Президент.

Особенно глава государства считает важным уделить внимание тем, кто нуждаются в помощи. "А всем остальным надо готовиться к праздникам и провести эти праздники как следует. Там и выходных достаточно будет, чтобы люди могли отдохнуть, уделить больше внимания своим детям. Это главное", - подчеркнул белорусский лидер.

"Надо просто заниматься своей страной, беречь ее, ценить, не допускать ни в коем случае ухудшения криминогенной ситуации. Чтобы люди могли в эти праздничные и предпраздничные дни спокойно отдыхать", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-