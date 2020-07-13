13 июля, Славгородский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Славгородский район, передает корреспондент БЕЛТА.

"До областных центров мы сделали дороги. Сейчас надо привести в порядок до районных центров. Это обязательно мы должны закончить. И дополнительно от районных центров до агрогородков", - сказал Президент.

"Без дорог у нас жизни нет. Это и настроение людей, и экономика, и транзит, на котором мы хотим заработать", - подчеркнул белорусский лидер.

Еще один важный вопрос - мелиоративные мероприятия, отметил глава государства.

Президенту доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области, планах по сооружению и реконструкции мостов, развитию автодорожных магистралей.

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