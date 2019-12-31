Лукашенко в продолжение переговоров с Путиным обсудил с Медведевым и Новаком поставки углеводородов в Беларусь

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Стороны обменялись поздравлениями и теплыми пожеланиями с связи с наступающим Новым годом. Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь", - рассказали в пресс-службе.

Эти же вопросы Александр Лукашенко обсудил сегодня по телефону с министром энергетики России Александром Новаком. Речь шла о конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Беларусь.-0-