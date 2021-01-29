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29 января 2021, 13:34

Лукашенко: в работе молодежных организаций не должно быть показухи

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко со студенческой молодежью речь зашла о работе молодежных организаций и перспективах деятельности Белорусского республиканского союза молодежи, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил: "Мы ни в коем случае не будем разрушать эту массовую организацию, и не только потому, что я немало сделал для возрождения этой мощной массовой организации. Хотя, скажу откровенно, у меня немало претензий, особенно к центральным органам этой организации".

При этом Президент подчеркнул, что не должно быть показухи в работе молодежных организаций.

Александр Лукашенко считает: чтобы меньше критиковали молодежную организацию, чтобы меньше нареканий было в ее сторону и необоснованных ожиданий, необходимо четко определить тематику, по которой будет продвигаться ее работа.

"Например, студенческие строительные отряды - это самое мощное движение, которое исторически осталось за молодежью, и другие подобные... Вот определили семь направлений, общество должно знать, что БРСМ, наша массовая молодежная организация, занимается семью этими направлениями, и по другим не обращайтесь. Это уже давно было сказано, но мы так и не сделали, а это надо сделать", - отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что у него есть претензии к работе союза молодежи в вузах. При этом он обратил внимание: "Чтобы ценили союз молодежи, надо ему дать определенные полномочия. В мое студенческое время молодежный комитет в моем вузе, да и во всех вузах, решал вопросы предоставления общежитий, стипендий студентам, порядка в общежитиях, не говоря о каких-то культурно-массовых мероприятиях. Почему бы это не взять и не развернуть у нас?"

Глава государства считает, что это недоработка ректоров и министра образования.

Президент потребовал четко определиться, по каким направлениям будет работать молодежная организация и "сверху донизу предоставить полномочия". Он также обратил внимание на необходимость более эффективной работы студенческих профсоюзов. "Тогда студент посмотрит - да, они что-то решают, и по-другому будет относиться к этим организациям", - заметил Александр Лукашенко.

"Не должно быть никакой показухи, не должно быть дутой массовости, не надо туда тащить ради численности", - убежден глава государства.

"Да, много проблем, но делить молодежную организацию на куски, разрывать ее на куски ни в коем случае нельзя, там любой профессии найдется место. Была студенческая молодежь в комсомоле в свое время, была сельская, рабочая молодежь. Почему бы не структурировать нашу молодежную организацию таким образом", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент заверил, что в стране будут поддерживаться молодежные организации.-0-

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