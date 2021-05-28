Лукашенко: в решении общих региональных проблем должны быть задействованы все страны Содружества

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В решении общих региональных проблем должны быть задействованы все страны Содружества. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.
"Убежден, что при наличии различных интеграционных форматов в решении общих региональных проблем должны быть задействованы все страны Содружества", - сказал глава государства.
В позитивном ключе Александр Лукашенко отметил проведение заседания Евразийского межправительственного совета 29 апреля текущего года в Казани, в котором в статусе наблюдателей и почетных гостей участвовали представители Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
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