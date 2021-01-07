Лукашенко в Рождество посещает в Минске храм Воздвижения Креста Господня

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Рождество Христово посещает в Минске храм Воздвижения Креста Господня, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства по традиции зажжет рождественскую свечу, пообщается с участниками богослужения.
Храм Воздвижения Креста Господня построен в 2020 году на улице Тимирязева. Он однокупольный, в традициях классического храмового зодчества в форме креста с небольшим баптистерием (пристройка к церкви или отдельное здание, предназначенное для совершения крещения) в цокольном этаже. Храм входит в архитектурный комплекс, включающий в себя входную браму с колокольней, церковно-приходской дом, в котором располагается воскресная школа и музей подвига советских военнопленных - узников Шталага-352 в Минске.
Новый храм граничит с мемориальным комплексом "Масюковщинский лагерь смерти". Комплекс является местом для поминания более 80тыс. захороненных военнопленных и мирных советских граждан, замученных в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.-0-