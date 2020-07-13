Лукашенко в Славгородском районе побывал на Голубой кринице

13 июля, Славгородский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Славгородском районе посетил гидрологический памятник природы республиканского значения "Голубая криница", передает корреспондент БЕЛТА.

Перед посещением криницы Александр Лукашенко пообщался с местными жителями, которые здесь же торгуют продукцией собственного производства, в том числе сырами, медом, изделиями народных промыслов. Глава государства продегустировал продукты питания, оценил их вкусовые качества.

Президенту вручили в подарок оберег - фигурку Домового.

"Что значит спасли деревню, малые города... Если бы загубили, этой бы красоты не было. Ценнейшие люди, которые своими руками что-то делают", - отметил глава государства, указывая на продукцию народного творчества.

Президенту также подарили на пробу местного меда. Он с интересом пообщался с пчеловодами, заметив, что и сам держит пасеку. "Вы делаете великое дело. Мы будем вас всячески поддерживать", - заверил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что криница - это прекрасное место. В общении с людьми, которые сюда приехали, он вспомнил, как принимал участие в восстановлении Трофимовой криницы на своей малой родине.

"Сюда нужно приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся...", - с долей юмора добавил белорусский лидер.

Стоит отметить, что мост через реку Сож, открытый в Славгородском районе, обеспечивает комфортный доступ к кринице. Источник представляет собой небольшое живописное озеро диаметром 20-25 м, окруженное со всех сторон деревьями. Он был описан еще в начале XX века белорусским этнографом Евдокимом Романовым. Ученый отмечал: здешняя вода - уникальной чистоты и прекрасного вкуса, а сам источник - животворен. У воды неповторимый бирюзово-изумрудный оттенок. Она поднимается на поверхность земли с глубины 100-200 м, где проходит через толщу мела.

Из криницы вытекает ручей, впадающий в речку Голуба (приток Сожа). Вода из источника обладает высокими питьевыми качествами и может служить эталоном чистоты подземных вод. В народе ходит поверье о целебных свойствах воды Голубой криницы.

Известна также древняя легенда о происхождении источника. Она гласит, что давным-давно на берегах полноводной реки Сож жили люди-великаны. И влюбились в красавицу Екатерину мужественный Иван и веселый Степан. Девушка прикипела душой к Степану, но Иван прислал к ней сватов, и она не осмелилась отказать. Тогда Екатерина придумала для женихов соревнование: выбрала для Степана большой камень, а для его соперника - еще больший и приказала богатырям бросать их через реку. Чей камень дальше улетит, за того и пойду, сказала девушка. И увидела она, что камень нелюбимого лежит сажень на пять дальше камня любимого. Глаза синие потемнели, брови соболиные изогнулись, и услышали сосны: "Чем с нелюбимым жить, лучше криницей стать".

В день медового Спаса 14 августа в честь Животворящего Креста Господня, Пречистой Божьей Матери и святых мучеников семи братьев Маккавеев на кринице проходят православные богослужения. Для восточных славян этот день памятен как Крещение Руси. Жители Присожья (Могилевской и Гомельской областей) и сопредельных территорий России и Украины в этот день собираются у Голубой криницы в урочище Клины Славгородского района.

В настоящее время источники взяты под охрану государства, разработана концепция создания здесь эколого-туристического парка.-0-