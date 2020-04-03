Лукашенко в Смолевичском районе посещает организации группы компаний "Серволюкс"

(Обновлено 10:36)
3 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Смолевичский район Минской области, где посетит организации группы компаний "Серволюкс", сообщает БЕЛТА.
Вначале глава государства приедет на МТФ "Мглё" филиала "Смолевичи Дэйриз" ОАО "Смолевичи Бройлер". Здесь запланированы доклады о развитии сельхозпроизводства в Минской области, Смолевичском районе и перспективах развития группы компаний СЗАО "Серволюкс".
Речь также пойдет о ходе весенних полевых работ в Беларуси. Президент ознакомится с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота.
Затем в ЗАО "Юнимит" глава государства ознакомится с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы, посетит производственные участки.
В группу компаний "Серволюкс" входят белорусские компании, которые работают в сферах животноводства мясо-молочного направления, племенного птицеводства, производства комбикормов, инкубационного яйца, мясо-колбасных изделий, молочной продукции, обслуживания производств, разработки и производства моющих и дезинфицирующих препаратов. В составе есть и широкая торговая сеть, лизинговая компания, торговый дом, несколько российских и украинских компаний.
На сегодняшний день группа компаний "Серволюкс" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Беларуси.-0-