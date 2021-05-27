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27 мая 2021, 11:04

Лукашенко: в СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв

Сергей Лебедев и Александр Лукашенко
Сергей Лебедев и Александр Лукашенко

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Минске с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам надо как-то подумать о том, с учетом опыта, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьезные задачи и, если так можно выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас СНГ в основном является своего рода дискуссионной площадкой, где в том числе обсуждаются серьезные и важные вопросы. "Но надо какой-то конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над ЕАЭС, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений. Допустим, в экономике - ЕАЭС, в военно-политической сфере - ОДКБ. Что-то в этом плане. Если бы вы проработали этот вопрос и могли внести предложение, я был бы вашим хорошим лоббистом, нашего Исполкома, чтобы предложить главам государств поговорить в рамках этого саммита с целью придания большей динамики и большего авторитета и веса нашей организации", - сказал Президент Беларуси.

"Почему я говорю об этом, потому что события последних дней, недель, месяцев ярко свидетельствуют о том, что нам надо быть ближе. Я не хочу, чтобы поняли тут некоторые, что я страны СНГ пытаюсь подтянуть к проблемам Беларуси, которые связаны и с последними инцидентами и так далее. Нет, дело не в этом. Нам надо думать о будущем более серьезно. А эти инциденты - они были, есть и будут. Спокойной жизни нам никто не гарантирует. А вот ближе быть, пока еще мы разговариваем на одном языке, нынешнее поколение политиков, нам надо поработать, и очень серьезно", - подчеркнул белорусский лидер.

Было отмечено, что саммит СНГ в Минске на уровне глав государств планируется провести 15 октября текущего года. Александр Лукашенко рассказал, что возможность очной встречи в Минске обсуждалась недавно и на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в формате видеоконференции.

"Мы планировали, что в канун проведем заседание ЕАЭС - президенты встретятся, обсудят определенные вопросы, которые есть, которые нужно будет обсуждать. И на следующий день, как планировалось, мы встретимся в рамках СНГ, - сказал Александр Лукашенко. - Я готов к тому, чтобы вместе с вами серьезно встретить здесь глав государств в очном режиме и представить серьезные темы для разговора".-0-

Сергей Лебедев
Сергей Лебедев

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