Лукашенко: в современном мире демократию давно заменил цифровой диктат

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современном мире демократию давно заменил цифровой диктат. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"В современном мире так называемую демократию уже давно заменил цифровой диктат. И правят в этом мире откровенные ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации, - сказал Президент. - Сегодня они создают негативный эмоциональный фон в обществе или, как вы говорите, информационный шум. Самое печальное, что этот искусственный виртуальный мир влияет на принятие реальных фундаментальных политических решений на международной арене".

Александр Лукашенко отметил, что всегда призывал людей, формирующих общественное мнение, к соблюдению профессиональной этики. "И сегодня, невзирая на негативный опыт прошлого, говорю: единственный антидот против информационного яда в виде фейков - это правда и еще раз правда. Как говорят в народе, капля камень точит. Именно благодаря такому подходу мы выдержали и уверенно держим этот информационный удар", - подчеркнул белорусский лидер.-0-