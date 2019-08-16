Лукашенко в Стародорожском районе ознакомится с вопросами сельского и лесного хозяйств

16 августа, Стародорожский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит сегодня Стародорожский район Минской области, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что рабочую поездку глава государства традиционно начнет с анализа ситуации в сельском хозяйстве - хода уборочной кампании и осенне-полевых работ. Эта тема уже не первый день на контроле у Президента, а соответствующие доклады ожидаются в ходе посещения ООО "Шапчицы-агро". Здесь также пойдет речь о производстве молока как в целом по стране, так и в этом хозяйстве - Александр Лукашенко посетит молочно-товарный комплекс.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях страны за январь-июль 2019 года составило 4166,9 тыс. т, или 99,9% к соответствующему периоду прошлого года. Однако уже в августе удалось ликвидировать отставание к прошлогоднему уровню по валовому производству молока. В лидерах по объемам производства Минская и Брестская области. Всего реализовано молока сельскохозяйственными организациями страны в объеме 3731,8 тыс. т (100,3% к соответствующему периоду прошлого года). Удельный вес реализованного молока в произведенном (товарность) составил 89,6% против 89,2% в прошлом году.

ООО "Шапчицы-агро" специализируется на производстве молока, мяса, выращивании зерновых культур. От реализации продукции животноводства в 2019 году хозяйство планирует получить Br4,9 млн выручки (за 2018 год выручка составила Br4,7 млн) и обеспечить рентабельность молока 46,7%. От продукции растениеводства выручка ожидается в размере Br500 тыс. с рентабельностью 20%. В обществе ведется целенаправленная работа по улучшению условий выращивания крупного рогатого скота, начиная с 2015 года вложено Br3,9 млн инвестиций. Среднемесячная зарплата в "Шапчицах-агро" в текущем году составляет Br984,6.

Еще одним пунктом для посещения Президентом выбран Стародорожский опытный лесхоз, где будут рассмотрены финансово-экономическое состояние организации и в целом работа лесохозяйственной отрасли Беларуси. Ожидается, что глава государства посетит цех переработки древесины. Производственную структуру лесхоза образуют 7 лесничеств, производственный участок и лесной питомник. Имеется также охотничье хозяйство. Выручка от реализации продукции, работ, услуг за первое полугодие 2019 года получена в сумме Br7,5 млн, что составляет 118,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В соответствии с госпрограммой "Белорусский лес" на 2016-2020 годы важнейшими целевыми показателями, характеризующими деятельность организаций отрасли, являются лесистость, заготовка древесины на 1 га лесных земель и энергосбережение. Ежегодно выполняются все показатели программы.

Лесистость территории в целом по стране - 39,8%. Средний запас лесных насаждений составил 206,7 куб.м на 1 га. Доля посева и посадки лесных культур на генетико-селекционной основе в общей площади лесовосстановления и лесоразведения была 52%. Объем заготовки древесины с 1 га лесных земель составил 3,28 куб.м. Ежегодно выполняется поручение главы государства по строительству лесных дорог в объеме не менее 100 км.

За последние 5 лет достигнута положительная динамика лесного фонда страны. Увеличилась площадь лесов, общий запас древесины на корню, в том числе спелых и перестойных насаждений. Улучшились основные количественные и качественные показатели лесов. В стране также создана эффективная организация структуры управления охраной лесов от пожаров. Качество ведения лесного хозяйства показывает почти стопроцентное наличие сертифицированных лесов по международной (FSC) и европейской (PEFC) системам сертификации, что является одним из максимальных результатов в Европе.

Общий объем заготовки ликвидной древесины в Беларуси в 2018 году составил 28,6 млн куб.м.

Что касается экономики лесного хозяйства, то в 2019 году выручка от реализации продукции (работ, услуг) прогнозируется в сумме Br1050 млн (194,7% к уровню 2015 года). Чистая прибыль в 2019 году составит не менее Br40,9 млн (378,5%). Среднемесячная зарплата работников отрасли в текущем году прогнозируется в размере не менее Br1016 (181,1%).

В 2018 году организациями Минлесхоза экспортировано лесопродукции на $140,6 млн. При этом если в 2018 году не экспортировался круглый лес, то в 2015-м его доля в экспорте составляла 51%. Экспорт в прошлом году осуществлялся в более чем 25 стран мира.

Важной составляющей экономики лесного хозяйства является деревообрабатывающая деятельность. В настоящее время в системе Минлесхоза функционируют 88 деревообрабатывающих производств. Ежегодно увеличиваются объемы реализации продукции деревообработки.

Кроме того, в системе Минлесхоза осуществляется ведение охотхозяйства на территории 74 лесхозов. В 2019 году поступления от этого вида деятельности ожидаются в размере Br5 500 тыс.

Александр Лукашенко также ознакомится с социально-экономической ситуацией в Минской области, перспективами развития города Старые Дороги и Стародорожского района.-0-