Лукашенко: в стране 23 тыс. профессиональных футболистов, а мы не можем отобрать 20 игроков в сборную

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшняя ситуация в футболе недопустима. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам развития футбола и спортивной отрасли в целом, передает корреспондент БЕЛТА.

"23 тысячи человек (это только официально по спискам) у вас профессионально занимаются футболом. Так с 23 тысяч можно найти 20 человек? То, что происходит в футболе, недопустимо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, это касается и других видов спорта. Поэтому на совещание пригласили не только представителей футбольной сферы, но и руководителей других федераций: хоккея, велоспорта, стрелкового спорта, плавания, легкой атлетики, фехтования.

"Хочу вас всех предупредить: выстраивайте систему. Книжки, то, что вы издали и мне передали, - это хорошо. Программы и планы - это хорошо. Нужен результат. И каждый тренер, кроме результата, должен на-гора выдавать два-три талантливых спортсмена, пусть наверх поднимет. Если этого нет и нет результата, значит нет тренера", - отметил глава государства.-0-