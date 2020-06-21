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21 июня 2020, 11:48

Лукашенко в Светлогорске открыл движение по новому электрифицированному участку железной дороги

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21 июня, Светлогорск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск. Глава государства также сам проехал на поезде, оценив уровень комфорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что с железной дорогой у него связаны еще детские воспоминания. "Потому что сам все время в школу ходил по железной дороге. Это спасение было, артерия для жизни. Я когда вас вижу - это родное. А еще и потому, что вы меня спасли двадцать с лишним лет тому назад, когда метро в Минске забастовало (мало им было денег), и тогда 60 человек - машинистов (с железной дороги обеспечили работу метро. - Прим. БЕЛТА). Тогда вы меня спасли. Я вам очень благодарен. Поэтому с вами общаюсь как с родными людьми", - сказал глава государства, беседуя с работниками и ветеранами Белорусской железной дороги.

Президенту было доложено о работе Белорусской железной дороги и перспективах ее развития. В последние месяцы произошло снижение транзитных перевозок грузов и пассажиров, что в первую очередь связано со снижением экономической активности за рубежом в результате пандемии. Тем не менее предпринятые ранее меры по новым маршрутам - связь Балтийского и Черного морей, работа с украинскими и прибалтийскими компаниями и грузоперевозчиками - дают результат, есть хорошая перспектива увеличения перевозок. Правильным оказалось и принятое несколько лет назад решение в сфере развития контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа - Китай, это направление имеет устойчивый рост.

По внутриреспубликанским перевозкам в текущем году проблем нет - рост почти 5%. Экономика работает, полностью обеспечиваются потребности.

Главе государства доложили и о планах по дальнейшим инвестициям в развитие БЖД, в том числе по обновлению подвижного состава и развитию инфраструктуры.

Что касается электрификации, то сейчас в работе участок Жлобин - Калинковичи - Барбаров. Полностью завершить проект планируется в четвертом квартале 2021 года. На следующую пятилетку идет предпроектное обоснование участка Барановичи - Лунинец - Микашевичи - Ситница - Калинковичи протяженностью почти 300 км. Это важно с учетом развития предприятий в регионах. Кроме того, необходимо за следующие пять лет модернизировать два участка Минск - Молодечно и Минск - Осиповичи, которые были электрифицированы еще в советские годы.

Было отмечено, что дальнейшая проработка планов по электрификации в том числе зависит от тарифов на электроэнергию, планирования на перспективу в этом плане. Это также экологично и, что немаловажно для Беларуси с учетом запуска БелАЭС, увеличивает долю потребления электроэнергии. "Да, это важно для нас. Надо им, конечно, давать уже зеленую улицу, чтобы они видели, что будет", - поручил глава государства.

Президенту доложили о ходе реализации поручения по организации скоростного железнодорожного сообщения в Национальный аэропорт Минск. Уже разработано технико-экономическое обоснование. Александр Лукашенко дал необходимые поручения.

Речь шла и о развитии сети современных терминалов самообслуживания по продаже билетов на поезда.

Александр Лукашенко также пообщался с жителями Светлогорска, собравшимися возле железнодорожной станции, когда узнали о приезде Президента. Он рассказал жителям города о запуске электропоездов, высказал мнение насчет эпидситуации, посоветовал больше уделять внимания здоровому образу жизни, занятиям спортом. Люди обращались к главе государства и с личными просьбами, просили ускорить строительство и реконструкцию местных объектов. Президент всех внимательно выслушал и дал по поднятым вопросам конкретные поручения.

В 1963 году открылось движение электропоездов на первом электрифицированном участке Минск - Олехновичи. В период с 1963 по 1983 год были электрифицированы железнодорожные участки Брест - Минск - Орша - госграница с Российской Федерацией и Молодечно - Минск - Осиповичи. Протяженность электрифицированных участков Белорусской железной дороги составила около 900 км, или 16% от общей протяженности железнодорожных линий БЖД.

Дальнейшая электрификация БЖД продолжалась по госпрограмме развития железнодорожного транспорта на 2011-2015 годы и госпрограммы развития транспортного комплекса на 2016-2020 годы. Так, были выполнены работы по электрификации участка Гомель - Жлобин - Осиповичи протяженностью 193 км., Молодечно - Гудогай - госграница протяженностью 84 км.

С мая 2018 года реализуется инвестпроект, во время которого будет электрифицирован участок Жлобин - Калинковичи - Барбаров протяженностью 141 км. В настоящее время эта работа завершены на участке железной дороги Жлобин-Подольский - Светлогорск-на-Березине, которые входят в состав четвертого пускового комплекса.

С окончанием работ на участке Жлобин - Калинковичи - Барбаров доля электрифицированных железнодорожных участков составит около 24,9% от общей протяженности железнодорожных линий БЖД.

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