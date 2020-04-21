Лукашенко: в течение месяца мировая экономика заработает, в том числе и у наших соседей

21 апреля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая сегодня в Бобруйске предприятие "Славянка", выразил уверенность, что в течение месяца мировая экономика вернется к работе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на смертность 400-600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают в мире. Надо к этому быть готовыми", - сказал Александр Лукашенко.

Губернатор Могилевской области Леонид Заяц доложил Президенту, как сейчас развивается экономика в регионе. По его словам, номинальная заработная плата в области растет, инвестиции привлекаются в соответствии с заданием, а уровень безработицы составляет 0,3%. "Практически все отрасли народно-хозяйственного комплекса в Могилевской области сработали стабильно", - заявил он. Вместе с тем губернатор отметил, что отдельным направлениям, в частности строительной отрасли, придется догонять во втором полугодии.

Президент предупредил: требования к социально-экономическому развитию регионов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, снижаться не будут, поэтому самоуспокаиваться не надо. "Мы должны выполнить те планы, которые перед нами стоят", - подчеркнул он.-0-