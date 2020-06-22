Лукашенко: в том виде, в котором мы понимаем демократию, ее близко нет ни в одной стране

22 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В том виде, в котором понимается демократия, ее близко нет ни в одной стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время общения с воинским коллективом 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что в основе всегда лежит жесточайшая конкуренция, прежде всего в сфере экономики. "Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране", - сказал Александр Лукашенко. Он, в частности, привел примеры мер реагирования, которые предпринимались во Франции по отношению к "желтым жилетам", а также недавние события в США.

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Лукашенко о мерах в отношении COVID-19: если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику "Если бы остановились, мы бы никогда не восстановили нашу экономику. Мы понимали, что у нас экспортно ориентированная экономика. Мы понимали, что справимся, организация нашего государства позволяет это сделать", - сказал Президент.