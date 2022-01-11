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11 января 2022, 07:00

Лукашенко: в условиях неприкрытого давления на Беларусь роль таможенных органов будет возрастать

Фото из архива
Фото из архива

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководство, личный состав и ветеранов Минской региональной таможни со 100-летним юбилеем со дня образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"История Минской региональной таможни неразрывно связана с историей страны, и все эти годы вы с честью и достоинством решаете важнейшую задачу по обеспечению экономической безопасности государства, - подчеркнул Александр Лукашенко. - В условиях преобладания мирового протекционизма, неправомерных санкций и неприкрытого давления на Беларусь роль таможенных органов в деле защиты внутреннего рынка, развитии экспортного и транзитного потенциала страны будет, безусловно, только возрастать, а от каждого сотрудника потребуется все его мастерство, опыт и знания, чтобы поставить надежный заслон проникновению на нашу территорию контрабандной и контрафактной продукции, запрещенных веществ и материалов".

Глава государства убежден, что коллектив найдет эффективные ответы на все эти новые вызовы.

Президент поблагодарил коллектив за преданность Родине, проявленное мужество и безупречную службу, а ветеранов - за накопленный опыт и большой многолетний вклад в развитие Минской региональной таможни. "Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и новых профессиональных достижений на благо Отечества", - отметил Александр Лукашенко.-0-

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