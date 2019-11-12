Лукашенко в Вене встретился с Курцем

Александр Лукашенко и Себастьян Курц
12 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Вене в формате рабочего ужина провел встречу с председателем Австрийской народной партии, депутатом Национального совета Австрии Себастьяном Курцем, передает корреспондент БЕЛТА.
На встрече также присутствовали представители крупного бизнеса.
Ранее 12 ноября Александр Лукашенко провел официальные переговоры с Федеральным президентом Александром Ван дер Белленом, встретился с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой, посетил австрийско-белорусский бизнес-форум.-0-
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 ноября в Вене провел официальные переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Встреча прошла в узком и расширенном форматах.
Лукашенко встретился с председателем Национального совета Австрии
Глава государства также оставил запись на белорусском языке в Книге почетных гостей австрийского парламента.
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" Цель моего официального визита в столицу Австрии состоит в том, чтобы подтвердить заинтересованность Минска в выстраивании прочных связей не только с европейскими политиками, но и бизнесом", - заявил белорусский лидер.