Лукашенко: в Витебской области должна быть технологическая диктатура и дисциплина

28 января, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко нацелил руководство Витебской области на наведение в регионе жесткой технологической диктатуры и дисциплины. Об этом глава государства заявил на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы АПК Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент предупредил, что не стоит рассчитывать только на финансовую поддержку предприятий со стороны государства. Даже при ее наличии не удастся решить многие проблемы, если не навести порядок и дисциплину.

Александр Лукашенко

"Приведите в порядок то, что есть: базу, машинные дворы, комплексы, зернотоки, фермы. Заставьте людей вовремя приходить и уходить с работы и выполнять свои функциональные обязанности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

В качестве примера он привел ситуацию с падежом скота. Основная ответственность за гибель животных лежит на работниках предприятий. "Это не дело, что мы 92 тыс. голов скота угробили в целом по стране!" - сказал Президент.

"Сегодня должна быть жесточайшая технологическая диктатура и дисциплина, - подчеркнул глава государства. - В этом году подвиги будем совершать с теми людьми, которые у нас есть и на той базе, которая у нас создана в Витебской области".

Глава государства выразил уверенность, что если каждый на своем месте будет ответственно работать и заботиться об эффективности своего предприятия, то и в целом ситуация в стране будет благополучной. "Я хочу, чтобы вы поняли: вся вертикаль власти, которая присутствует здесь, - от Президента до председателей райисполкомов Витебщины - иного не дано, - отметил он. - Если вы думаете, что у нас есть бешеные деньги, которые мы будем выкидывать на Витебскую область, - нет. Сегодня, мужики, ситуация уже не та. Двадцать лет назад, вы помните, было по-другому: жрать было нечего, тогда литр молока был счастьем. Сейчас молока, мяса - некуда девать в целом по стране. И никто на вас молиться не будет".-0-