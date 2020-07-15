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15 июля 2020, 10:59

Лукашенко: в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса

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15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тут надо больше разворачиваться в плане оказания поддержки развитию туристического комплекса", - заявил глава государства.

В качестве примера он привел Витебск. "Это красавец город. Да, "Славянский базар" всегда подстегивал, подтягивал и Витебск, и область, но к этому всему надо было приложить руки", - отметил белорусский лидер.

"Природа уникальная. И это надо использовать", - сказал Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

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