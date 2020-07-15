Лукашенко: в Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса

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Новости темы " Рабочие поездки Президента"
15 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Витебской области надо больше разворачиваться в плане поддержки туристического комплекса. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.
"Тут надо больше разворачиваться в плане оказания поддержки развитию туристического комплекса", - заявил глава государства.
В качестве примера он привел Витебск. "Это красавец город. Да, "Славянский базар" всегда подстегивал, подтягивал и Витебск, и область, но к этому всему надо было приложить руки", - отметил белорусский лидер.
"Природа уникальная. И это надо использовать", - сказал Александр Лукашенко.
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